ЦСКА одержал волевую победу над "Сочи" в матче РПЛ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА добились победы над "Сочи" со счетом 3:2 в гостевом матче 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

На седьмой минуте Андрей Мостовой вывел "Сочи" вперед. На 16-й минуте состоялся автогол сочинца Михи Мевли, благодаря чему армейцы отыгрались. Однако на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "Сочи": на второй компенсированной к первому тайму минуте пенальти реализовал Дмитрий Полоз.

На 52-й минуте Иван Обляков сравнял счет, а на 55-й Федор Чалов провел победный для ЦСКА гол.

ЦСКА набрал 30 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. По столько же баллов имеют "Ростов" (Ростов-на-Дону), занимающий второе место, и "Локомотив" (Москва), располагающийся на четвертой строчке. При этом у "Локомотива" имеется игра в запасе, ее он проведет в воскресенье дома с "Краснодаром" (начало – 19:00).

Что касается ФК "Сочи", он находится на последнем, 16-м месте (13 очков).