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Определились соперники Даниила Медведева по Итоговому турниру ATP

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев стали соперниками российского теннисиста Даниила Медведева по Итоговому турниру ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов).

Жеребьевка группового этапа прошла в Лондоне во вторник.

Другую группу составили серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.

Сейчас Медведев занимает четвертую строчку в рейтинге ATP. В нынешнем году он выиграл четыре официальных турнира и еще в пяти (включая турнир Большого шлема US Open) доходил до финалов. В Итоговом турнире ATP Медведев сыграет впервые.

Турнир пройдет с 10 по 17 ноября в Лондоне. Действующим победителем является Зверев. Чаще всех – 6 раз – турнир выигрывал Федерер.

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