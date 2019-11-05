Определились соперники Даниила Медведева по Итоговому турниру ATP

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев стали соперниками российского теннисиста Даниила Медведева по Итоговому турниру ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов).

Жеребьевка группового этапа прошла в Лондоне во вторник.

Другую группу составили серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.

HERE IT IS!



The singles draw for the 2019 #NittoATPFinals 🔥 pic.twitter.com/gQBg6bnOr6 — ATP Tour (@atptour) November 5, 2019

Сейчас Медведев занимает четвертую строчку в рейтинге ATP. В нынешнем году он выиграл четыре официальных турнира и еще в пяти (включая турнир Большого шлема US Open) доходил до финалов. В Итоговом турнире ATP Медведев сыграет впервые.

Турнир пройдет с 10 по 17 ноября в Лондоне. Действующим победителем является Зверев. Чаще всех – 6 раз – турнир выигрывал Федерер.