Спортсменам смягчат наказание за кокаин

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Спортсмены, пойманные на приеме кокаина, в будущем могут рассчитывать на менее суровое, чем ранее, наказание, сообщает SILA International Lawyers

С 1 января 2021 года вступает в силу ряд изменений, внесенных в Кодекс Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). В частности, оно смягчает сроки дисквалификации тех атлетов, в организме которых найдены следы кокаина. Но спортсмен при этом должен доказать, что наркотическое средство он принимал во внесоревновательный период, и, кроме того, делал это не для улучшения спортивных результатов.

По умолчанию, период дисквалификации в таком случае составит три месяца без возможности дальнейшего снижения, что устранит необходимость проведения лишних судебных слушаний для определения срока дисквалификации.

"В большинстве случаев спортсмен принимает такие наркотики не для улучшения спортивных результатов, а потому что он попал в сложную жизненную ситуацию и в зависимость (достаточно вспомнить кейс английского футболиста Джека Ливермора, принявшего кокаин после смерти новорожденного сына и чудом избежавшего двухлетней дисквалификации)", - отмечают в SILA International Lawyers.

Эксперты считают, что наркотики являются проблемой общества в целом и не связано со спортом.

"Единственное, что должен будет доказать спортсмен, чтобы получить минимальную дисквалификацию за прием таких substance of abuse, как, например, кокаин, это то, что прием произошел во внесоревновантельный период, что происходит в подавляющем числе случаев. Какие еще субстанции попадут в список substance of abuse, мы узнаем совсем скоро", - говорится в сообщении.

Смягчение наказания, однако, не коснется тех, кто уже отбывает сроки дисквалификации. Например, российского волейболиста Павла Морозова, недавно дисквалифицированного на полтора года. А на хоккеиста Евгения Кузнецова, дисквалифицированного Международной федерацией хоккея на четыре года, эта поправка в любом случае не распространилась бы, поскольку кокаин он принимал в соревновательный период.