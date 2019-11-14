Стадион "Локомотива" закроют на реконструкцию, команду готовы принять "Лужники"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - "РЖД Арену" в Черкизове, которая является домашним стадионом для московского ФК "Локомотив", планируется закрыть на масштабную реконструкцию, заявил журналистам в четверг главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Стадион будет реконструирован, работы коснутся и основных конструкций, и устройства трибун и лож", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что реконструкция также коснется развития прилегающих к стадиону территорий.

"Эти площади могут стать более интересными и привлекательными как для болельщиков, так и для всех москвичей", - добавил главный архитектор.

Он отметил, что на время реконструкции "Локомотиву" придется проводить домашние игры на другой площадке.

"Работы предстоят масштабные, играть в футбол во время реконструкции не получится, так что команде придется играть домашние игры на другой арене", - добавил Кузнецов.

В "Локомотиве" "Интерфаксу" пояснили, что пока конкретные сроки начала работ по реконструкции арены не определены.

"Разговоры о реконструкции арены ведутся, но пока никакой конкретики нет. Есть желание к 100-летию клуба (июль 2022 года - ИФ) подарить болельщикам обновленный стадион, уровня тех, что были построены к чемпионату мира 2018 года. Но пока, повторю, конкретных планов нет, варианты запасной арены тоже пока не рассматривались", - заявил пресс-атташе клуба Кирилл Брейдо.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе спорткомплекса "Лужники", во время реконструкции "Локомотив" планирует проводить домашние матчи на Большой спортивной арене.

"Предварительная договорённость есть, но по срокам пока нет решения", - сказал представитель комплекса.

Стадион "РЖД Арена" в Черкизове был построен в 2002 году на месте старого стадиона "Локомотив".