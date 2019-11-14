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Болельщики "Монако" вновь признали Головина лучшим игроком матча

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России Александр Головин стал лучшим игроком "Монако" в матче против "Дижона" по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба "Монако".

СпортГол Головина принес "Монако" победу в матче чемпионата ФранцииЧитать подробнее

На 42-й минуте домашнего матча 13-го тура чемпионата Франции Головин принял мяч от партнера на линии штрафной, оттуда же пробил точно в угол.

Головин признан игроком матча в четвертый раз в сезоне. Столько же раз лауреатом становился вратарь Бенжамин Леконт. Головин и Леконт – лидеры по этому показателю.

В трех матчах, по итогам которых Головин признавался лучшим (против "Ниццы", "Марселя" и "Дижона"), "Монако" одерживал победы, еще одним (против "Нима") сыграл вничью.

К настоящему моменту на счету Головина три гола в нынешнем чемпионате. Сам же "Монако" набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего ПСЖ составляет 12 баллов.

Александр Головин перешел из московского ЦСКА в "Монако" 27 июля 2018 года. На его счету уже несколько голов за "Монако".

футбол Александр Головин

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