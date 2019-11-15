Поиск

Ковальчук прокомментировал решение вывести его из состава "Лос-Анджелеса"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук заявил, что тренерский штаб имел основания вывести его из состава команды.

"Я не знаю, о чем сообщали. Я обычный игрок. Мы идем на последнем месте, поэтому тренер должен что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. Я здесь каждый день для ребят, для команды и в случае необходимости готов играть", - сказал Ковальчук, слова которого приводит lakingsinsider.com.

О том, что Ковальчук лишился места в составе "Лос-Анджелес Кингз", стало известно в среду утром по московскому времени. Решение клуба связывают с низкой результативностью россиянина в матчах: в 17 играх он набрал лишь 9 (3+6 по системе "гол+пас" очков). При этом, по мнению ряда экспертов, карьера Ковальчука в Национальной хоккейной лиге подходит – в связи с нынешним положением – к концу.

Между тем, главный тренер "Лос-Анджелеса" Тодд Макленнан в среду заявил, что у Ковальчука будет возможность вернуться в команду.

хоккей Илья Ковальчук

Новости по теме

Новости

Стадион "Локомотива" закроют на реконструкцию, команду готовы принять "Лужники"

Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной России по футболу

Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной России по футболу

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

Карпин подтвердил серьезные финансовые проблемы в "Ростове"

Карпин подтвердил серьезные финансовые проблемы в "Ростове"

Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP, ведя 5:1 в третьем сете

Спортсменам смягчат наказание за кокаин

Полиция начала проверку сообщений об угрозах сыну Плющенко и Рудковской

Главный тренер ЦСКА Гончаренко отстранен на две игры, из них одна условно

Главный тренер ЦСКА Гончаренко отстранен на две игры, из них одна условно

Тренер "Лос-Анджелеса" рассказал о перспективах Ковальчука, выведенного из состава

Тренер "Лос-Анджелеса" рассказал о перспективах Ковальчука, выведенного из состава

Российский участник регаты скончался в Южной Корее после соревнований

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');