Ковальчук прокомментировал решение вывести его из состава "Лос-Анджелеса"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук заявил, что тренерский штаб имел основания вывести его из состава команды.

"Я не знаю, о чем сообщали. Я обычный игрок. Мы идем на последнем месте, поэтому тренер должен что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. Я здесь каждый день для ребят, для команды и в случае необходимости готов играть", - сказал Ковальчук, слова которого приводит lakingsinsider.com.

О том, что Ковальчук лишился места в составе "Лос-Анджелес Кингз", стало известно в среду утром по московскому времени. Решение клуба связывают с низкой результативностью россиянина в матчах: в 17 играх он набрал лишь 9 (3+6 по системе "гол+пас" очков). При этом, по мнению ряда экспертов, карьера Ковальчука в Национальной хоккейной лиге подходит – в связи с нынешним положением – к концу.

Между тем, главный тренер "Лос-Анджелеса" Тодд Макленнан в среду заявил, что у Ковальчука будет возможность вернуться в команду.