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В РФС раскритиковали новую форму сборной и потребовали эксклюзивного варианта

В РФС раскритиковали новую форму сборной и потребовали эксклюзивного варианта
Игроки сборной России во время презентации формы к чемпионату Европы по футболу 2020
Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) не устраивает дизайн новой формы сборной России, подготовленной к чемпионату Европы 2020 года, сообщил глава РФС Александр Дюков.

Он заявил, что Союз считает данный вариант неудачным и рассчитывает, что официальный поставщик экипировки команды Adidas подготовит новый вариант.

"А пока мы будем играть в прежней форме", - сказал Дюков.

Он добавил, что в настоящий момент не идёт разговор о разрыве контракта с Adidas.

СпортAdidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной России по футболуAdidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной России по футболуЧитать подробнее

"Уверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы у команды была форма, которая устроит всех", - пообещал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

"Интерфаксу" он сообщил, что вопрос о пересмотре контракта не стоит.

7 ноября в Москве состоялась презентация формы сборной России по футболу к чемпионату Европы 2020 года. Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на краю рукавов расположены полосы в цветах российского флага. При этом "флаг" из полос перевернут, что вызвало критику болельщиков.

В Adidas накануне заявили, что специально расположили цвета российского флага в обратном порядке, так как они "выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола".

При этом у сборной Германии по футболу, экипировку которой также обеспечивает Adidas, на рукавах цвета расположены в соответствии с немецким флагом.

футбол сборная России Евро-2020 РФС Adidas

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