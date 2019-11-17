Португалия завоевала путевку на Евро-2020

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сборная Португалии по футболу пополнила число команд, пробившихся в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

В заключительном туре отборочной кампании в группе B Португалия со счетом 2:0 победила в гостях сборную Люксембурга. Набрав 17 очков, португальцы заняли второе место, на три балла опередив Сербию, упустившую домашнюю победу над Украиной (2:2).

Что касается Украины, то путевку на Евро-2020 она завоевала еще раньше и на турнир отправляется с первого места в своей группе.

На чемпионате Европы сыграют 24 сборные. 16 команд-участниц уже известны: Россия, Бельгия, Англия, Чехия, Италия, Польша, Австрия, Украина, Португалия, Испания, Турция, Франция, Германия, Нидерланды, Хорватия, Швеция, Финляндия.

Впервые в истории чемпионатов Европы финальная часть пройдет в 12 странах континента. Матчи примут Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

Финал чемпионата Европы-2020 пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Действующий чемпион – сборная Португалии.