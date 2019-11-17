Поиск

Португалия завоевала путевку на Евро-2020

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сборная Португалии по футболу пополнила число команд, пробившихся в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

СпортГермания, Нидерланды, Хорватия и Австрия пробились на Евро-2020Читать подробнее

В заключительном туре отборочной кампании в группе B Португалия со счетом 2:0 победила в гостях сборную Люксембурга. Набрав 17 очков, португальцы заняли второе место, на три балла опередив Сербию, упустившую домашнюю победу над Украиной (2:2).

Что касается Украины, то путевку на Евро-2020 она завоевала еще раньше и на турнир отправляется с первого места в своей группе.

На чемпионате Европы сыграют 24 сборные. 16 команд-участниц уже известны: Россия, Бельгия, Англия, Чехия, Италия, Польша, Австрия, Украина, Португалия, Испания, Турция, Франция, Германия, Нидерланды, Хорватия, Швеция, Финляндия.

Впервые в истории чемпионатов Европы финальная часть пройдет в 12 странах континента. Матчи примут Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

Финал чемпионата Европы-2020 пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Действующий чемпион – сборная Португалии.

футбол Евро-2020

Новости по теме

Новости

Сборная России крупно уступила Бельгии в матче отбора на Евро-2020

Сборная России крупно уступила Бельгии в матче отбора на Евро-2020

Россиянка Трусова победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

Фигуристы Синицина и Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на этапе Гран-при

Фигуристы Синицина и Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на этапе Гран-при

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Евгения Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Синицина и Кацалапов выиграли короткую программу танцоров на домашнем этапе Гран-при

В РФС раскритиковали новую форму сборной и потребовали эксклюзивного варианта

В РФС раскритиковали новую форму сборной и потребовали эксклюзивного варианта

Ковальчук прокомментировал решение вывести его из состава "Лос-Анджелеса"

Стадион "Локомотива" закроют на реконструкцию, команду готовы принять "Лужники"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');