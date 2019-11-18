Греческий теннисист Циципас выиграл Итоговый турнир ATP

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Грек Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов).

В финале соревнования в Лондоне шестая ракетка мира нанес поражение представителю Австрии Доминику Тиму, занимающему пятое место в мировом рейтинге, – 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут.

Итоговый турнир ATP с участием восьми сильнейших (согласно мировому рейтингу) теннисистов проходил в Лондоне с 10 ноября. Спортсмены были разделены на две группы по четыре теннисиста в каждой. В плей-офф вышли по два лучших.

Среди участников был россиянин Даниил Медведев (№4 в рейтинге ATP). Он проиграл все три матча в своей группе, включая встречу с Циципасом.

Чаще всех – 6 раз – турнир выигрывал швейцарец Роджер Федерер.