Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев ухудшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

Теперь он занимает пятое место, тогда как в предыдущей версии рейтинга располагался строчкой выше. На четвертую строчку поднялся финалист Итогового турнира ATP в Лондоне австриец Доминик Тим. Победивший его в воскресном финале грек Стефанос Циципас остался на шестой строчке.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Рафаэль Надаль. Статус первой ракетки мира испанец, как стало известно ранее, сохранит до конца года.

В первую тройку лидеров рейтинга также входят Новак Джокович (Сербия) и Роджер Федерер (Швейцария). Места с седьмое по десятое занимают: Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия), Роберто Баутиста Агут (Испания), Гаэль Монфис (Франция).

Помимо Медведева, в первой сотне рейтинга присутствуют еще два россиянина. 17-е место сохранил Карен Хачанов, 23-е – Андрей Рублев.

Сам Медведев тоже выступил на Итоговом турнире ATP, но проиграл все три матча группового этапа и в плей-офф не попал.