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Россиянка Дьяченко поднялась на 17 мест и вошла в топ-100 рейтинга WTA

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 91-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

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Она вошла в топ-100, поднявшись на 17 мест.

Накануне Дьяченко стала победительницей турнира в Тайване.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Эшли Барти (Австралия), а в первую десятку входят Каролина Плишкова (Чехия), Наоми Осака (Япония), Симона Халеп (Румыния), Бианка Андрееску (Канада), Элина Свитолина (Румыния), Петра Квитова (Чехия), Белинда Бенчич (Швейцария), Кики Бертенс (Нидерланды), Серена Уильямс (США).

В первой сотне рейтинга, помимо Дьяченко, находятся следующие представительницы российского тенниса: Анастасия Павлюченкова (30-е место), Вероника Кудерметова (40), Екатерина Александрова (42), Светлана Кузнецова (54), Анна Блинкова (61), Дарья Касаткина (69), Анастасия Потапова (94).

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