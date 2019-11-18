Россиянка Дьяченко поднялась на 17 мест и вошла в топ-100 рейтинга WTA
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 91-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник.
Она вошла в топ-100, поднявшись на 17 мест.
Накануне Дьяченко стала победительницей турнира в Тайване.
Возглавляет рейтинг по-прежнему Эшли Барти (Австралия), а в первую десятку входят Каролина Плишкова (Чехия), Наоми Осака (Япония), Симона Халеп (Румыния), Бианка Андрееску (Канада), Элина Свитолина (Румыния), Петра Квитова (Чехия), Белинда Бенчич (Швейцария), Кики Бертенс (Нидерланды), Серена Уильямс (США).
В первой сотне рейтинга, помимо Дьяченко, находятся следующие представительницы российского тенниса: Анастасия Павлюченкова (30-е место), Вероника Кудерметова (40), Екатерина Александрова (42), Светлана Кузнецова (54), Анна Блинкова (61), Дарья Касаткина (69), Анастасия Потапова (94).