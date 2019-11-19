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Италия со счетом 9:1 победила Армению в матче отбора на Евро-2020

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Италии одержали крупную победу над командой Армении в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Встреча, прошедшая в Палермо, завершилась со счетом 9:1 в пользу итальянцев. Четыре из девяти голов Италия провела в первом тайме. Единственный гол в исполнении армянской сборной состоялся на 79-й минуте, когда Италия вела со счетом 8:0. Но через две минуты отыгравший весь матч голкипер армян Арам Айрапетян пропустил девятый гол.

В составе сборной Италии отличились Чиро Иммобиле (8, 33 минуты), Николо Дзаньоло (9, 64), Николо Барелла (29), Алессио Романьоли (72), Жоржиньо (75, с пенальти), Риккардо Орсолини (77), Федерико Кьеза (81).

Автором единственного гола в составе команды Армении стал Эгдар Бабаян (79).

Стратегического значения этот матч группы J не имел: Италия ранее досрочно обеспечила себе место на Евро-2020; Армения, соответственно, досрочно этих шансов лишилась. Однако на кону стоял 100-процентный показатель Италии в набранных очках, и его команда добилась: она выиграла все 10 матчей, набрала 30 баллов, на 12 очков опередив занявшую второе место Финляндию. Финны также досрочно – и впервые в своей истории – пробились на Евро.

футбол Евро-2020

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