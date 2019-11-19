Сборная Бразилии по футболу разгромила Южную Корею в товарищеском матче
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бразилии со счетом победили команду Южной Кореи в товарищеской встрече.
Результат встречи, прошедшей в ОАЭ. – 3:0 в пользу южноамериканцев.
На девятой минуте бразильцев вывел вперед Лукас Пакета. На 36-й минуте счет удвоил Филиппе Коутиньо. Третий гол состоялся на 60-й минуте, его автором стал Данило.
Бразилия занимает сейчас третье место в рейтинге ФИФА, сборная Южной Кореи – 39-е.