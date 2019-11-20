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Надаль победил Хачанова в матче Кубка Дэвиса Испания – Россия

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль нанес поражение россиянину Карену Хачанову во второй игре матча группового этапа Кубка Дэвиса.

Результат встречи – 6:3, 7:6 (9:7) в пользу Надаля. Продолжительность игры составила 2 часа 12 минут.

Победа Надаля над Хачановым, который занимает 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), позволила Испании сравнять счет с в матче с Россией – 1:1. Ранее россиянин Андрей Рублев взял верх над Роберто Баутистой-Агутом.

Впереди в матче Испания – Россия ожидается матч парного разряда.

Матч проходит в Испании.

Для сборной Испании это первый матч на турнире, тогда как россияне ранее со счетом 3-0 победили Хорватию.

О Кубке Дэвиса

В финальном этапе принимают участие 18 команд, разделенные на шесть групп. В группе А сыграют сборные Франции, Сербии и Японии, в группе С - Аргентины, Германии и Чили, в группе D - Бельгии, Австралии и Колумбии, в группе Е - Великобритании, Казахстана и Нидерландов, в группе F - США, Канады и Италии.

Шесть победителей групп и две лучшие команды, среди занявших вторые места, выйдут в четвертьфинал турнира. Полуфиналисты гарантируют себе участие в финальной части Кубка Дэвиса 2020 года.

Каждый матч на турнире будет состоит из двух одиночных игр и одной парной. Финальная часть Кубка Дэвиса проходит с 18 по 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.

теннис Кубок Дэвиса

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