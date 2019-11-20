Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по теннису со счетом 1-2 потерпела поражение от команды Испании во втором матче группового этапа розыгрыша Кубка Дэвиса.

Решающей в противостоянии стала парная встреча россиян Карена Хачанова и Андрея Рублева против испанцев Марселя Гранольерса и Фелисиано Лопеса. Результат – 6:4, 7:6 (7:5) в пользу испанцев. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

Ранее Рублев выиграл Роберто Баутиста-Агута, а Хачанов проиграл Рафаэлю Надалю.

Для сборной Испании это первый матч на турнире, тогда как россияне ранее со счетом 3-0 победили Хорватию. Теперь Испании предстоит матч с Хорватией. Команды представляют группу В.

Финальная часть Кубка Дэвиса проходит с 18 по 24 ноября в Мадриде. В ней принимают участие 18 команд, разделенные на шесть групп. Шесть победителей групп и две лучшие команды, среди занявших вторые места, выйдут в четвертьфинал турнира. Полуфиналисты гарантируют себе участие в финальной части Кубка Дэвиса 2020 года.

Каждый матч на турнире состоит из двух одиночных игр и одной парной. Призовой фонд турнира - $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.