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Главный тренер ФК "Сочи" Точилин отправлен в отставку

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Александр Точилин уволен с поста главного тренера "Сочи", сообщает пресс-служба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) в среду.

"Руководство футбольного клуба "Сочи" приняло решение с 20 ноября освободить Александра Точилина от выполнения обязанностей главного тренера команды", - говорится в сообщении.

"Футбольный клуб благодарит Александра Васильевича за плодотворную работу, которую он проводил в последние годы и желает удачи в будущем! Вопрос о продолжении деятельности Александра Васильевича в структуре клуба будет решен в ближайшее время", - отмечается там же.

Выполнять функции главного тренера "Сочи" в оставшихся матчах осенне-зимней части РПЛ будет Роман Березовский.

Между тем, по сведениям СМИ, главным претендентом на ставший вакантным пост является экс-наставник "Рубина" Курбан Бердыев.

После 16 туров "Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда-дебютант главного дивизиона российского футбола выиграла три матча, в четырех сыграла вничью и набрала 13 очков. На два очка она отстает от "Ахмата",, на четыре - от "Тамбова" и "Рубина".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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