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Назван состав сборной России на Кубок мира по биатлону

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правление Союза биатлонистов России СБР) утвердило составы мужской и женской сборных на Кубок мира.

Как сообщает пресс-служба СБР, в состав мужской команды вошли: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков (личная квота), Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

В состав женской команды включены: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Состав мужской сборной на Кубок IBU: Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.

Состав женской команды на Кубок IBU: Ирина Старых, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева.

Ранее Глазырина не фигурировала в списке, спортсменка в своем Instagram напомнила, что прошла отбор, а два дня сбора она пропустила по уважительной причине.

Гонки в рамках первого этапа Кубка мира пройдут в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.

биатлон

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