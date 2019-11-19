Классический биатлон оказался под угрозой исчезновения из-за инициатив ЕК

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия рассматривает вопрос о полном запрете на использование свинца в спорте на открытом воздухе, ссылаясь на то, что он наносит вред экологии.

Как сообщает норвежский канал NRK, она обратилась с соответствующим запросом в Европейское химическое агентство. Возможные реформы, сетуют эксперты, могут поставить крест на классическом биатлоне, в котором для изготовления патронов используется как раз таки свинец.

Какие есть альтернативы

Член правления Международного союза биатлонистов (IBU) Туре Бейгард отмечает, что патроны, которые используются в гонках сейчас, в настоящее время заменить пока нечем.

"Мы серьезно относимся к этому. Ведь оружие - важная часть нашего спорта, и в настоящее время у нас нет альтернативы стрельбе", - сказал он.

Эксперты утверждают, что патроны не сможет заменить даже лазер, поскольку в случае снегопада лазерный луч не будет работать.

"На сегодняшний день я не вижу, что лазер станет частью IBU и Кубка мира", - признается Бейгард.

Директор по коммуникациям компании Nammo, производящей боеприпасы для биатлона, Эндре Лунде говорит, что его организация рассматривала "экзотические смеси пластмасс и других металлов", но назвал перспективу внедрения этого нереальной.

Что говорят спортсмены

Не в восторге от возможных реформ и сами биатлонисты.

"Часть очарования биатлона заключается в том, что вы стреляете настоящими пулями", - сказала четырехкратная чемпионка мира, норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

"Тогда я должна бросить биатлон", - реакция другой норвежской биатлонистки Тириль Экхофф оказалась более радикальной.

Сообщается, что реформы могут вступить в силу в 2022 году.