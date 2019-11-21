Поиск

ЦСКА проиграл "Басконии" в матче Евролиги

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от испанской "Басконии" в матче девятого тура Евролиги.

Спорт"Реал" разгромил "Химки", "Валенсия" победила "Зенит" в ЕвролигеЧитать подробнее

Встреча, прошедшая в Испании в ночь на четверг по московскому времени, завершилась со счетом 80:70 (24:19, 21:23, 17:17, 18:11) в пользу "Басконии".

Таким образом, ЦСКА проигрывает третий матч на турнире, тогда как "Баскония" выигрывает четвертый матч. Армейский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, "Баскония" – 10-е.

Девятый тур оказался неудачным для всех трех российских клубов в Евролиге. Все три, что примечательно, играли против испанских команд в гостях. Накануне подмосковные "Химки" со счетом 76:104 уступили "Реалу", а петербургский "Зенит" проиграл "Валенсии" – 90:94.

ЦСКА является действующим победителем турнира.

баскетбол Евролига

Новости по теме

Новости

"Спартак" отказался от участия в турнире в США из-за визовых проблем

РФС выяснит личности болельщиков, оскорбивших Дзюбу на матче с Сан-Марино

РФС выяснит личности болельщиков, оскорбивших Дзюбу на матче с Сан-Марино

Матч Еврохоккейтура Россия - Финляндия пройдет на стадионе ФК "Зенит"

Моуринью стал новым тренером "Тоттенхэма"

Моуринью стал новым тренером "Тоттенхэма"

Бельгия попала в одну группу с Россией на Евро-2020

Бельгия попала в одну группу с Россией на Евро-2020

Сборная России крупно победила Сан-Марино

Сборная России крупно победила Сан-Марино

Ворота сборной России в матче с Сан-Марино доверено защищать Шунину

Марадона уволен из "Химнасии" спустя 2,5 месяца после трудоустройства

Луис Энрике вновь возглавил сборную Испании по футболу

Классический биатлон оказался под угрозой исчезновения из-за инициатив ЕК

Классический биатлон оказался под угрозой исчезновения из-за инициатив ЕК
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');