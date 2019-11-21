ЦСКА проиграл "Басконии" в матче Евролиги

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от испанской "Басконии" в матче девятого тура Евролиги.

Встреча, прошедшая в Испании в ночь на четверг по московскому времени, завершилась со счетом 80:70 (24:19, 21:23, 17:17, 18:11) в пользу "Басконии".

Таким образом, ЦСКА проигрывает третий матч на турнире, тогда как "Баскония" выигрывает четвертый матч. Армейский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, "Баскония" – 10-е.

Девятый тур оказался неудачным для всех трех российских клубов в Евролиге. Все три, что примечательно, играли против испанских команд в гостях. Накануне подмосковные "Химки" со счетом 76:104 уступили "Реалу", а петербургский "Зенит" проиграл "Валенсии" – 90:94.

ЦСКА является действующим победителем турнира.