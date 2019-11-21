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Киевское "Динамо" наказано за расизм его болельщиков в матче против "Шахтера"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины наказал киевское "Динамо" проведением одного домашнего матча без зрителей и денежным штрафом в 500 тысяч гривен (около 1,4 млн рублей) за оскорбление фанатами капитана "Шахтера" бразильца Тайсона, сообщает пресс-служба ФУУ в четверг.

Киевляне также условно наказаны одним домашним матчем без зрителей условно (наказание действует до конца сезона-2019/2020).

10 ноября донецкий "Шахтер" в Харькове обыграл "Динамо" со счетом 1:0 в чемпионате Украины и оторвался от киевлян на 13 очков в турнирной таблице. На 82-й минуте после выкриков болельщиков "Динамо", которые он посчитал оскорбительными, Тайсон показал неприличный жест трибунам. После этого арбитр прервал матч и увел команды с поля. Через некоторое время игра продолжилась, а Тайсон был удален с поля.

ФК "Шахтер" после матча осудил расизм динамовских фанатов и призвал остановить проявления расизма и нетерпимости на стадионах. Киевское "Динамо" заявило, что выступает против проявлений расизма на стадионах, однако призвало не спешить с обвинениями в адрес своих болельщиков до проведения расследования.

11 ноября Украинская ассоциация футбола (УАФ) обещала тщательно изучить информацию о расизме в отношении Тайсона.

12 ноября сообщалось, что полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту проявлений расизма в отношении Тайсона.

Украина футбол

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