Экс-хоккеист "Витязя" и "Лос-Анджелеса" перешел в ЦСКА

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА подписал контракт со шведским нападающим Марио Кемпе, сообщает пресс-служба клуба.

"Хоккейный клуб ЦСКА достиг договоренности о подписании соглашения со шведским нападающим Марио Кемпе. Соглашение будет рассчитано до конца сезона 2020/21", - говорится в сообщении.

Кемпе уже выступал в КХЛ в 2014-2017 годах за подольский "Витязь", за который провёл 170 матчей и набрал 84 (39+45 по системе "гол+пас") очков при показателе полезности -28. В состав ЦСКА нападающий перешел из клуба НХЛ "Аризона Койотс", в котором он принял участие в 70 матчах и набрал 13 (6+7) очков. В 2019 году он также был игроком "Лос-Анджелеса".