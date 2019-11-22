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Хачанов проиграл Джоковичу на Кубке Дэвиса

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от представителя Сербии Новака Джоковича в рамках матча 1/4 финала розыгрыша Кубка Дэвиса среди мужских теннисных сборных.

СпортРоссийские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка ДэвисаЧитать подробнее

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Джоковича. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

В настоящее время Джокович является второй ракеткой мира, Хачанов – 17-й.

Победа Джоковича над Хачановым позволила Сербии отыграться в матче с Россией – 1-1. Ранее россиянин Андрей Рублев победил серба Филипа Райиновича со счетом 6:1, 6:2.

Теперь судьба путевки в полуфинал решится в парном противостоянии сербов Янко Типсаревича и Виктора Троицки против россиян Карена Хачанова и Андрея Рублева.

Финальная часть Кубка Дэвиса проходит с 18 по 24 ноября в Мадриде. В ней принимают участие 18 команд, разделенные на шесть групп. Шесть победителей групп и две лучшие команды, среди занявших вторые места, вышли в четвертьфинал турнира.

Каждый матч на турнире состоит из двух одиночных игр и одной парной. Призовой фонд турнира - $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.

теннис Кубок Дэвиса

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