Японец Ханю выиграл короткую программу на домашнем Гран-при

Россиянин Воронов продемонстрировал третий результат

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Японский фигурист Юдзуру Ханю идет первым после короткой программы на шестом этапе Гран-при NHK Trophy Международного союза конькобежцев (ISU).

За свою программу спортсмен получил 109,34 балла. Вторым идет француз Кевин Эймоз с результатом 91,47 балла, тройку лидеров замыкает россиянин Сергей Воронов, набравший 88,63 балла.

Еще один россиянин Макар Игнатов расположился на пятой строчке (78,47).

Произвольная программа мужчин-одиночников пройдет в субботу.

Шестой этап Гран-при проходит в японском Саппоро с 22 по 24 ноября.