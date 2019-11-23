"Ахмат" победил "Оренбург" в матче премьер-лиги

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" одержали победу над "Оренбургом" в выездном матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ахмата".

На 36-й минуте счет открыл ударом с пенальти нападающий гостей Андрес Понсе, на 74-й минуте встречи полузащитник Одисе Роши увеличил преимущество грозненцев. В составе хозяев гол в конце матча забил полузащитник Жига Шкофлек.

"Ахмат", набрав 18 очков, поднялся на 10-е место в таблице РПЛ. "Оренбург" с 19 баллами остался на восьмом месте в чемпионате.