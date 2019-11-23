"Зенит" одержал победу над "Рубином" в матче РПЛ

Игроки "Рубина" Филип Уремович и "Зенита" Себастьян Дриусси (слева направо) Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" на выезде обыграли "Рубин" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат встречи, прошедшей в Казани, - 1:2.

В составе гостей отличились Сердар Азмун на 8-й минуте и Артем Дзюба на 79-й минуте. За хозяев гол забил нападающий Евгений Марков на 66-й минуте.

Благодаря этой победе "Зенит" упрочил свое лидерство в чемпионате России, набрав 39 очков. "Рубин" с 17 баллами занимает 14 место в РПЛ.

Следующий матч "Зенит" проведет дома 1 декабря против московского "Спартака". Казанцы сыграют на выезде с "Ахматом" 30 ноября.