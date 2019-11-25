"Спартак" и СКА победили в матчах КХЛ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" с минимальным счетом одолел соперников из нижнекамского "Нефтехимика" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хозяева – матч прошел в Москве – забросили шайбу на третьей минуте игры, этот гол так и остался в ней единственным. Итоговый счет – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу "Спартака".1

"Спартак" сейчас занимает третье место в Западной конференции, "Нефтехимик" – восьмое в Восточной.

Петербургский СКА на своем льду нанес поражение пекинской команде "Куньлунь Ред Стар". Результат игры – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Эта победа стала для СКА шестой подряд.

СКА находится на втором месте в Западной конференции, "Куньлунь" – на десятом в Восточной.

Кроме того, омский "Авангард" на своем льду в Балашихе (базируется здесь из-за проблем с ареной в Омске) взял верх над подольским "Витязем", забросив по шайбе в каждом периоде, – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

"Авангард" располагается на второй строчке Восточной конференции, "Витязь" – на шестой в Западной.