Поиск

"Спартак" и СКА победили в матчах КХЛ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" с минимальным счетом одолел соперников из нижнекамского "Нефтехимика" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хозяева – матч прошел в Москве – забросили шайбу на третьей минуте игры, этот гол так и остался в ней единственным. Итоговый счет – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу "Спартака".1

"Спартак" сейчас занимает третье место в Западной конференции, "Нефтехимик" – восьмое в Восточной.

Петербургский СКА на своем льду нанес поражение пекинской команде "Куньлунь Ред Стар". Результат игры – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Эта победа стала для СКА шестой подряд.

СКА находится на втором месте в Западной конференции, "Куньлунь" – на десятом в Восточной.

Кроме того, омский "Авангард" на своем льду в Балашихе (базируется здесь из-за проблем с ареной в Омске) взял верх над подольским "Витязем", забросив по шайбе в каждом периоде, – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

"Авангард" располагается на второй строчке Восточной конференции, "Витязь" – на шестой в Западной.

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости

ОКР потребовал полностью реформировать легкоатлетическую федерацию страны

ОКР потребовал полностью реформировать легкоатлетическую федерацию страны

Президент "Челси" заявил о нежелании Абрамовича продать клуб

Президент "Челси" заявил о нежелании Абрамовича продать клуб

РПЛ начала проверку в связи с оскорблением Дзюбы болельщиками "Спартака"

Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" одержал победу над "Рубином" в матче РПЛ

"Зенит" одержал победу над "Рубином" в матче РПЛ

Исполнять обязанности президента ВФЛА будет Юлия Тарасенко

Допинг в российском спорте

Шляхтин заявил о своем уходе с поста президента ВФЛА

Шляхтин заявил о своем уходе с поста президента ВФЛА

Фигуристка Косторная выиграла шестой этап Гран-при в Японии

Фигуристка Косторная выиграла шестой этап Гран-при в Японии

ЦСКА проиграл "Реалу" в Евролиге

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу
Допинг в российском спорте

World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА

World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');