Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполнительному комитету WADA признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим стандартам антидопингового кодекса, сообщается на сайте WADA.

В релизе говорится, что рекомендация комитета по соответствию была основана на отчетах WADA Intelligence and Investigations (I&I) и независимых судебно-медицинских экспертов. Комитет изучил эти отчеты во время встречи 17 ноября. Они касались несоответствий, обнаруженных в данных, которые Московская антидопинговая лаборатория передала WADA в январе 2019 года. Последующая оценка включала рассмотрение ответов российских властей на список технических вопросов, включая дополнительные, заданные WADA.

Сообщается, что в подробном конфиденциальном документе, который будет обсуждаться исполкомом WADA в Париже, рекомендуется направить уведомление в РУСАДА о несоблюдении требований кодекса WADA. В уведомлении, помимо прочего, предлагаются условия восстановления.

Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе РУСАДА, пройдет 9 декабря.

23 сентября стало известно, что эксперты WADA нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы, которая была ранее им передана для изучения. WADA дало российским спортивным властям три недели на объяснения.

1 октября генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил об угрозе отстранения российской сборной от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

8 октября министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что российская сторона направила в WADA разъяснения по 31 пункту. 5 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что российская сторона предоставила WADA неполный отчет о случаях манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

Позднее российская сторона представила WADA дополнительные разъяснения.

7 ноября Колобков заявил, что база данных не подвергалась взлому, манипуляций с данными не было, а проблема носит сугубо технический характер.