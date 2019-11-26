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Международный союз биатлонистов не отменит свинцовые пули до 2022 года

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Исполком Международного союза биатлонистов не планирует запрещать использование в соревнованиях свинцовых пуль до 2022 года, сообщает пресс-служба IBU.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия рассматривает вопрос о полном запрете на использование свинца в спорте на открытом воздухе, ссылаясь на то, что он наносит вред экологии.

Как отметили в IBU, исходя из законодательства ЕС ожидается, что ограничение не вступит в силу до конца текущего олимпийского цикла. Самое раннее, когда новый закон может вступить в силу - 2022 год, когда начнется переходный период.

Подчеркивается, что IBU привержен принципу минимизации воздействия на окружающую среду, поэтому продолжит изучать, как лучше собирать пули и их осколки.

биатлон IBU

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