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Юрген Клинсманн возглавил "Герту"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Хорват Анте Ковач оставил пост главного тренера берлинской "Герты". Его на посту главного тренера сменил немец Юрген Клинсманн.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду, Клинсманн будет руководить командой до конца нынешнего сезона.

Ковач при этом останется в системе "Герты", клуб подыскивает ему новую должность. По словам хорвата, пост главног

Спортивный директор клуба Майкл Прец отметил, что Ковачу будет найдена должность в системе "Герты".

Хорват подчеркнул, что решение оставить пост он принял из-за плохих результатов клуба в чемпионате Германии, где "Герта" занимает 15-е место.

Клинсманн ранее тренировал мюнхенскую "Баварию", а также сборные Германии и США. С немецкой национальной командой он выиграл бронзу ЧМ-2006 и Кубка конфедераций 2005 года, со сборной США - Кубок КОНКАКАФ в 2013 году.

В качестве игрока он выступал за "Штутгарт", "Интер", "Монако", "Тоттенхэм", "Баварию" и "Сампдорию". Карьеру игрока он завершил в США в составе клуба "Ориндж Каунти".

Вместе со сборной Германии, будучи игроком, он стал чемпионом мира в 1990 году и чемпионат Европы в 1996 году. Также вместе с национальной командой он завоевывал серебро Евро-1992, а в составе сборной ФРГ выиграл "бронзу" Евро-1988.

футбол Германия Юрген Клинсманн

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