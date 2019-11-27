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Назван арбитр на матч "Зенит" - "Спартак"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Виталий Мешков из Дмитрова назначен в качестве главного арбитра центрального матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в среду, помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи).

На этом матче задействуют система видеопомощи арбитрам, за (VAR), за которую будет отвечать Михаил Вилков (Нижний Новгород), ассистентом назначен Евгений Турбин (Дмитров).Инспектор матча - Александр Колобаев (Москва).

Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет в Петербурге 2 декабря.

В настоящее время "Зенит" лидирует в турнирной таблице, в 17 матчах набрав 39 очков. "Спартак" отстает на 17 баллов и занимает шестое место.

В матче первого круга в Москве "Зенит" победил "Спартак" со счетом 1:0.

футбол ФК Зенит ФК Спартак

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