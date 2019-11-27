Футболист и тренер "Тамбова" признаны лучшими в РПЛ в ноябре

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий футбольного клуба "Тамбов" Владимир Обухов признан лучшим футболистом чемпионата Российской премьер-лиги по итогам ноября.

"При выборе лучшего игрока мнения болельщиков, экспертов РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР не совпали. Но по правилу решающего голоса РПЛ, за 2 гола и 2 голевые передачи в трех матчах минувших туров лучшим игроком ноября признается нападающий "Тамбова" Владимир Обухов", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

На звание лучшего игрока месяца также были номинированы Георгий Мелкадзе ("Тамбов"), Алексей Ионов ("Ростов"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА).

Лучшим тренером месяца выбран наставник "Тамбова" Сергей Первушин. Эксперты отметили, что "за прошедшие три тура под его руководством "Тамбов" обыграл "Сочи и Ростов", и, несмотря на поражение, показал уверенную игру с "Локомотивом".

На звание тренера месяца были также номинированы Сергей Семак ("Зенит"), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Кирилл Новиков ("Динамо"), Сергей Матвеев ("Краснодар").