Самарская область сократит финансирование ФК "Крылья Советов"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Объем финансирования самарских "Крыльев Советов" из бюджета региона в 2020 году планируется в меньшем объеме, чем в 2019 году, сообщили "Интерфаксу " в пресс-службе футбольного клуба.

"Объем финансирования ПФК "Крылья Советов" из областного бюджета в 2020 году планируется в меньшем объеме, чем в 2019-м. При этом общий объем клубного бюджета останется без изменений. Достичь необходимого баланса возможно за счет большего привлечения внебюджетных средств", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на сегодняшний момент у клуба нет якорного спонсора, но в текущем сезоне "Крылья Советов" вернулись к работе с известными местными брендами.

"Также стоит добавить, что с 1 января стадион "Металлург", где проходят матчи и тренировки команд Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов", вновь будет передан на баланс и в полное обслуживание клуба", - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, "в зимнее трансферное окно клуб постарается сохранить своих лидеров и проводить при этом точечное усиление".

"Все селекционные вопросы будут решаться с учетом мнения главного тренера и руководства. При этом, конечно же, будут учитываться финансовые возможности клуба", - пояснил собеседник агентства.

По данным пресс-службы клуба, бюджет ФК "Крылья Советов" на 2019 год составляет 1,6 млрд рублей, большая часть из которого средства областного бюджета.

Сейчас "Крылья Советов" занимают 12-е место в чемпионате Российской премьер-лиги, набрав 18 очков в 17 матчах.