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"Зенит" победил "Лион" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:1 обыграли сверстников из французского "Лиона" в матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

На 19-й минуте игры, прошедшей на поле петербуржцев, российскую команду вывел вперед Даниил Шамкин, на 37-й минуте отличился Кирилл Косарев, на 46-й – Кирилл Кравцов. На второй компенсированной ко второму тайму время "Лиону" удалось сократить отставание в счете: автором гола стал Флоран Да Сильва.

Для "Зенита" это первая победа на турнире. Команда набрала 4 очка и занимает последнее, четвертое место в группе G. Столько же – у занимающего третье место и имеющего игру в запасе немецкого клуба "Лейпциг".

"Лион", у которого 9 очков, находится на втором месте. Лидирует португальская "Бенфика" - 9 очков и игра (с "Лейпцигом") в запасе.

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка.

Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке. "Зенит" это уже не касается, он лишился шансов на выход в плей-офф.

В среду в 20:55 мск стартует матч основных команд "Зенита" и "Лиона".

футбол Юношеская лига УЕФА

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