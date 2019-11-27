СКА и "Ак Барс" выиграли седьмые матчи подряд в КХЛ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" нанесли поражение новосибирской "Сибири" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное время матча завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались хозяева. Результат противостояния – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу "Ак Барса".

Это седьмая победа подряд "Ак Барса" в чемпионате и вторая подряд – по буллитам. В последний раз он проигрывал 2 ноября "Нефтехимику" в Нижнекамске (2:4).

Сейчас "Ак Барс" лидирует в Восточной конференции, а "Сибирь" занимает здесь девятое место.

Седьмую игру подряд завершил победой и петербургский СКА, на своем льду выигравший у "Сочи" – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

В последний раз СКА проигрывал ярославскому "Локомотиву" дома (1:2) также 2 ноября.

Сейчас СКА занимает второе место в Западной конференции, "Сочи" здесь же на девятом месте.

В еще одном матче игрового вечера "Витязь" на своем льду выиграл у "Нефтехимика", вырвав победу в овертайме – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

"Витязь" занимает шестое место в Западной конференции, "Нефтехимик" восьмое – в Восточной.