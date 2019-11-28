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Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг.

Теперь она занимает 38-е место, тогда как в предыдущей версии (была обнародована 24 октября) располагалась строчкой выше.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии. Вслед за ней в аналогичном по сравнению с октябрем, порядке располагаются Франция, Бразилия, Англия, Уругвай. Хорватия поднялась с седьмого на шестое место, в обратном направлении проследовала Португалия. В первой десятке также присутствуют Испания, Аргентина и Колумбия.

Сборная Дании, которая, как и Бельгия, сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020 (еще один соперник определится позже), опустилась с 14-го на 16-е место.

Наибольшего прогресса в рейтинге добилась сборная Мьянмы, поднявшаяся на 11 строчек. Теперь она располагается на 136-м месте. Самое стремительное падение зафиксировано у Экваториальной Гвинеи. Она опустилась на десять строчек и теперь идет 145-й.

Недавно сборная России провела два матча в рамках отбора на Евро-2020. 16 ноября она дома крупно уступила Бельгии (1:4), 20 ноября разгромила в гостях Сан-Марино (5:0).

футбол рейтинг ФИФА

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