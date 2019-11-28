Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал нападающего немецкой "Баварии" Роберта Левандовски лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, о чем сообщается на сайте турнира.

В гостевом матче против сербской "Црвены Звезды" Левандовски забил четыре мяча, и все – за 14 минут игрового времени: на 53-й (с пенальти), 60-й, 64-й и 67-й минутах. Скоростная серия голов поляка началась еще при счете 1:0 в пользу "Баварии", матч же завершился со счетом 6:0.

На звание игрока недели также претендовали нападающий Лионель Месси ("Барселона"), нападающий Ромелу Лукаку ("Интер") и вратарь Кейлор Навас ("Реал").

Примечательно, что в символическую сборную недели Навас не попал, вместо него здесь оказался вратарь петербургского "Зенита" Михаил Кержаков.