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Кержаков, Месси и Левандовски попали в команду недели в ЛЧ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Голкипер петербургского "Зенита" Михаил Кержаков попал в символическую сборную очередного тура Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Накануне "Зенит" в домашнем матче пятого тура группового этапа нанес поражение французскому "Лиону" со счетом 2:0. Кержаков по ходу игры отразил все пять ударов, которые "Лион" нанес в створ ворот "Зенита".

Полностью символическая сборная тура выглядит так: Михаил Кержаков ("Зенит"), Серж Орье ("Тоттенхэм"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Свен Бендер ("Байер"), Хаким Зиеш ("Аякс"), Корентен Толиссо ("Бавария"), Эмиль Форсберг ("Лейпциг"), Энок Мвепу ("Зальцбург"), Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Ромелу Лукаку ("Интер").

Бендер, вошедший в состав команды недели, отличился голом в ворота "Локомотива" в Москве. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "Байера". Ярче всех проявил себя Левандовски, за 14 минут забивший четыре мяча в ворота "Црвены Звезды" в Сербии. В той игре "Бавария" победила со счетом 6:0.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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