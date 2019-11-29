Поиск

Лондонский "Арсенал" уволил главного тренера Унаи Эмери

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Испанец Унаи Эмери покинул пост главного тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал".

"Решение было принято в связи с тем, что результаты и показатели не соответствовали требуемого уровня", - говорится в заявлении пресс-службы "Арсенала".

Вместе с Эмери клуб покинули весь тренерский штаб, за исключением помощника Фредди Юнгберга. Всех его представителей клуб поблагодарил за работу и пожелал успехов в дальнейшем. Поиски нового тренера ведутся, а пока исполнять его обязанности будет Юнберг.

СпортМоуринью захотел возглавить лондонский "Арсенал"Читать подробнее

Накануне "Арсенал" со счетом 1:2 уступил немецкому "Айнтрахту" в пятом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА, правда, сохранил лидерство в своей группе. В чемпионате Англии команда занимает восьмое место, в 13 матчах набрав 18 очков. Отставание от лидирующего "Челси" составляет 10 очков.

Предыдущим местом работы Эмери был французский клуб "Пари Сен-Жермен".

Эмери возглавил ПСЖ в 2016 году. В сезоне-2017/18 ему удалось привести команду к чемпионству. Кроме того, с Эмери она один раз выиграла Кубок Франции, по два раза – Кубок французской лиги и Суперкубок Франции.

С 2013 по 2016 годы Эмери работал на посту главного тренера испанской "Севильи". Под его руководством она вошла в историю, как первый клуб, выигравший Лигу Европы три раза подряд.

Его работе в "Севилье" предшествовал неудачный опыт в московском "Спартаке" в 2012 году. Здесь он не проработал и сезона: назначен был в июне, уволен – в ноябре.

Также Эмери работал в испанских "Лорка Депортиво, "Альмерии" и "Валенсии".

футбол ФК Арсенал Лондон

Новости по теме

Новости

Известный американский скалолаз разбился насмерть в Мексике

Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" и лишился шансов на плей-офф ЛЕ

"Краснодар" выиграл третий матч подряд в Лиге Европы

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Кержаков, Месси и Левандовски попали в команду недели в ЛЧ

Допинг в российском спорте

Глава ОКР не увидел угроз для участия сборной России в Олимпиаде в Токио

Глава ОКР не увидел угроз для участия сборной России в Олимпиаде в Токио

Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

"Зенит" выиграл у "Лиона" в матче Лиги чемпионов

"Зенит" выиграл у "Лиона" в матче Лиги чемпионов
Допинг в российском спорте

Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');