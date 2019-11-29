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Назван окончательный состав сборной России на женский ЧМ по гандболу

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином определился с окончательной заявкой командой на чемпионат мира.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, в состав вошли:

вратари - Виктория Калинина ("Кубань"), Анна Седойкина ("Ростов-Дон");

левые крайние - Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – "Ростов-Дон");

левые полусредние - Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – "Ростов-Дон"), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко ("Астраханочка"), Елена Михайличенко ("Лада");

разыгрывающий - Ярослава Фролова ("Кубань");

линейные - Анастасия Илларионова ("Звезда"), Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Яна Жилинскайте (ЦСКА);

правые полусредние - Анна Вяхирева, (обе – "Ростов-Дон");

правые крайние - Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Ольга Фомина ("Лада").

Таким образом, вне основного состава из восемнадцати игроков, находящихся в Кумамото, остались голкипер Анастасия Лагина и правый полусредний Валерия Маслова.

Чемпионат мира по гандболу пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Российская команда попала в группу D, где сыграет против Швеции, Японии, Китая, Аргентины, Конго. Первый матч она проведет в субботу против Китая.

гандбол

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