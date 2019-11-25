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Российского штангиста-чемпиона дисквалифицировали за фальшивую справку

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU -Федерация тяжелой атлетики России на четыре года дисквалифицировала штангиста Константина Рощупкина, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Наказание спортсмену вынесено за нарушение правил доступности для тестирования. Рощупкин представил медицинскую справку, согласно которой он не мог изменить информацию о своем местонахождении в системе АДАМС до наступления часового окна. В ходе расследования же было установлено, что справка является фальсифицированной, в результате чего в отношении спортсмена было открыто дело о возможном нарушении антидопинговых правил.

Фальсификация медицинских и иных документов на любом этапе допинг-контроля является нарушением п.2.5 Общероссийских антидопинговых правил. Стандартная санкция за данный вид нарушения составляет четыре года дисквалификации.

Срок действия дисквалификации Рощупкина отсчитывается с 23 июля 2019 года.

Рощупкин является чемпионом России в весовой категории до 102 килограммов.

допинг

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