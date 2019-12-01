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Фанаты "Спартака" сообщили о задержаниях в Петербурге перед игрой с "Зенитом"

Фанаты "Спартака" сообщили о задержаниях в Петербурге перед игрой с "Зенитом"
Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье полицейские Петербурга задержали до 200 фанатов московского "Спартака", сообщают болельщики красно-белых в своем твиттере.

Как пишут фанаты, поклонников московского клуба задерживали во время ночного рейда по городу. В сообщении утверждается, что оснований для задержаний не было.

Между тем источник, знакомый с ситуацией, уточнил "Интерфаксу", что задержанным вменяли мелкое хулиганство и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Накануне местные СМИ сообщили о задержании шестерых болельщиков после матча молодежных составов "Зенита" и "Спартака". Задержанные якобы оскорбляли капитана футбольной сборной России и нападающего "Зенита" Артема Дзюбу.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пока не комментируют ситуацию.

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу пройдет в Петербурге в воскресенье в 19:00.

футбол РПЛ Спартак Зенит

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