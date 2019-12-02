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Объявлен первый обладатель награды France Football имени Льва Яшина

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Вратарь английского "Ливерпуля" и сборной Бразилии по футболу Алисон Бекер признан лучшим голкипером года по версии журнала France Football.

На церемонии в Париже он получил награду имени советского вратаря Льва Яшина, учрежденную журналом в этом году.

В 2019 году Алисон Бекер в составе сборной Бразилии выиграл Кубок Америки, а вместе с "Ливерпулем" – Лигу чемпионов УЕФА.

France Football с 1956 года вручает "Золотой мяч" лучшему игроку планеты. В 1963 году им признан Лев Яшин – единственный вратарь за всю историю награды.

Награда имени Льва Яшина – одна из номинаций France Football. Позднее в понедельник будет названо имя обладателя самого главного индивидуального трофея – "Золотого мяча", который будет вручен лучшему игроку по итогам года.

футбол Лев Яшин Золотой мяч

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