МОК разрешил российской гимнастке выступить на ОИ-2020 за Грузию

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российской гимнастке, чемпионке Европы-2014 Марии Харенковой сменить спортивное гражданство и выступать за Грузию, сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции в Лозанне во вторник.

"В том, что касается гимнастики, то речь идет о Марии Харенковой, которая меняет гражданство с российского на грузинское для участия в Олимпиаде 2020 года в Токио", - пояснил он.

21-летняя Харенкова являлась членом сборной России по спортивной гимнастике, однако решила выступать за Грузию и в августе 2019 года получила от Международной федерации гимнастики соответствующее разрешение. Одобрение МОК означает, что Харенкова может выступить в составе грузинской национальной команды на Олимпиаде 2020 года в Токио.

Харенкова - бронзовый призер чемпионата мира 2014 года в командном первенстве, чемпионка Европы 2014 года в соревнованиях на бревне, бронзовый призер первенства Европы 2014 года в командных соревнованиях. В 2015 году он завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в многоборье.