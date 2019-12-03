Поиск

МОК разрешил российской гимнастке выступить на ОИ-2020 за Грузию

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российской гимнастке, чемпионке Европы-2014 Марии Харенковой сменить спортивное гражданство и выступать за Грузию, сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции в Лозанне во вторник.

"В том, что касается гимнастики, то речь идет о Марии Харенковой, которая меняет гражданство с российского на грузинское для участия в Олимпиаде 2020 года в Токио", - пояснил он.

21-летняя Харенкова являлась членом сборной России по спортивной гимнастике, однако решила выступать за Грузию и в августе 2019 года получила от Международной федерации гимнастики соответствующее разрешение. Одобрение МОК означает, что Харенкова может выступить в составе грузинской национальной команды на Олимпиаде 2020 года в Токио.

Харенкова - бронзовый призер чемпионата мира 2014 года в командном первенстве, чемпионка Европы 2014 года в соревнованиях на бревне, бронзовый призер первенства Европы 2014 года в командных соревнованиях. В 2015 году он завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в многоборье.

Олимпиада-2020

Новости по теме

Новости

Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Что случилось этой ночью: вторник, 3 декабря

Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

Объявлен первый обладатель награды France Football имени Льва Яшина

СКА победил ЦСКА в матче КХЛ

СКА победил ЦСКА в матче КХЛ
Российская премьер-лига-2019/20

Футболисты ЦСКА уступили "Арсеналу" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

Трое болельщиков "Спартака" арестованы на 15 суток за мат в Петербурге

Трое болельщиков "Спартака" арестованы на 15 суток за мат в Петербурге

Сборная России завоевала бронзу ЧМ по пляжному футболу

Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" обыграл "Спартак" в 18-м туре РПЛ

"Зенит" обыграл "Спартак" в 18-м туре РПЛ
Российская премьер-лига-2019/20

"Динамо" обыграло "Локомотив" в матче премьер-лиги

"Динамо" обыграло "Локомотив" в матче премьер-лиги
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');