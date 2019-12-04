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Чахкиев призвал Емельяненко-младшего все же согласиться на бой по правилам бокса

"Сегодня ты загоняешь меня в клетку и предлагаешь правила ММА, но ММА - это уличная драка", - сказал Чахкиев

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Виртуальные переговоры олимпийского чемпиона-2008 по боксу Рахима Чахкиева и бойца смешанного стиля Александра Емельяненко по проведению боя набирают ход.

В инстаграме появилось новое обращение Чахкиева к Емельяненко-младшему с призывом согласиться на поединок по правилам классического бокса.

"Сегодня ты загоняешь меня в клетку и предлагаешь правила ММА, но ММА - это уличная драка. Я предлагаю тебе классику, классический бокс. Я не предлагаю тебе олимпийский бокс, в котором у тебя вряд ли бы получилось одержать победу", - сказал Чахкиев в своем видеообращении и провел экскурс в историю: "с древнейших времен люди доказывали свою правду на кулаках. Это было честью, это было благородством, мужеством".

"Тебе не стоит ничего бояться. Я приму твои условия. Это может и два, и пять, восемь, да хоть 16 раундов. Я готов и на 15. Готов ли ты? Принимай вызов ", - добавил он.

Ранее Чахкиев вызвал Александра Емельяненко на поединок после заявления того о готовности побоксировать с любым. Емельяненко ответил, что готов сразиться с ингушским спортсменом, но только по правилам смешанных единоборств.

Опыт боев по правилам классического бокса у Емельяненко-младшего имеется. Недавно он в первом же раунде нокаутировал Михаила Кокляева, который, правда, этим самым опытом похвастаться не может. За плечами Кокляева соревнования по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике.

ММА смешанные единоборства Александр Емельяненко Рахим Чахкиев

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