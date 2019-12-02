Александр Емельяненко согласился на бой с боксером Чахкиевым по правилам MMA

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Боец смешанного стиля Александр Емельяненко готов провести поединок против олимпийского чемпиона по боксу 2008 года Рахима Чахкиева, который ранее вызывал его.

Об этом Емельяненко-младший заявил в видеообращении в своем инстаграме.

"Я слышал, что Чахкиев хочет побоксировать, подраться со мной. Если ты готов, то надевай перчатки MMA и выходи в клетку, где я побью тебя", - заявил боец.

В субботу, 30 ноября, Александра Емельяненко вызывал на поединок олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг Чахкиев. 36-летний россиянин одержал 26 побед и потерпел три поражения на профессиональном ринге. Свой последний поединок титулованный боксер провел в декабре 2016 года, после чего завершил карьеру.

Федерация бокса России пообещала оказать поддержку, если стороны договорятся.

В ночь с пятницы на субботу Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в поединке, который проходил по правилам бокса в Москве.