Поиск

Российская футболистка погибла в ДТП

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Женский футбольный клуб "Иртыш" сообщил о гибели в автокатастрофе бывшего своего игрока Алены Трушкиной.

"Вчера вечером на 882-м километре автодороги Челябинск - Новосибирск произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 22-летняя Алёна Трушкина, управляя автомобилем Kia Cerato, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль ГАЗ-3010 GA", - говорится в сообщении.

С 2012 года она играла в женской команде омского "Иртыша", а в 2014 году выступала за "Уфу". Затем Трушкина переехала в Красноярск, где в составе ЖФК "Енисей" в 2017 году играла в высшем дивизионе.

Трушкина в составе сборной Сибирского федерального университета брала награды и становилась чемпионкой всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу. Последний чемпионский титул она получила в 2019 году.

футбол

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

Лидеру фанатов "Спартака" на 1,5 года запретили посещать арены за оскорбление Дзюбы

Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" вновь оштрафовали за оскорбления Дзюбы фанатами

Российская премьер-лига-2019/20

Фанаты ЦСКА заступились за болельщиков "Спартака", арестованных в Петербурге

Черчесов назвал даты контрольных матчей сборной России перед Евро-2020

МОК разрешил российской гимнастке выступить на ОИ-2020 за Грузию

Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Что случилось этой ночью: вторник, 3 декабря

Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

Объявлен первый обладатель награды France Football имени Льва Яшина

СКА победил ЦСКА в матче КХЛ

СКА победил ЦСКА в матче КХЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');