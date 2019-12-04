Российская футболистка погибла в ДТП

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Женский футбольный клуб "Иртыш" сообщил о гибели в автокатастрофе бывшего своего игрока Алены Трушкиной.

"Вчера вечером на 882-м километре автодороги Челябинск - Новосибирск произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 22-летняя Алёна Трушкина, управляя автомобилем Kia Cerato, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль ГАЗ-3010 GA", - говорится в сообщении.

С 2012 года она играла в женской команде омского "Иртыша", а в 2014 году выступала за "Уфу". Затем Трушкина переехала в Красноярск, где в составе ЖФК "Енисей" в 2017 году играла в высшем дивизионе.

Трушкина в составе сборной Сибирского федерального университета брала награды и становилась чемпионкой всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу. Последний чемпионский титул она получила в 2019 году.