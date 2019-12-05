ВФЛА ответила на советы РУСАДА по выходу из кризиса

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Антикризисный план для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), который представил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, содержит ряд предложений, которые не могут быть выполнены федерацией, так как не относятся к ее компетенции, заявила "Интерфаксу" исполняющая обязанности президента организации Юлия Тарасенко.

"Вчера же мы начали работу над документом РУСАДА, его необходимо проанализировать, учесть конструктив. Некоторые предложения выходят за рамки полномочий федерации, некоторые не согласуются с нормативно-правовой базой", - сказал Тарасенко.

"Сейчас будем продолжать взаимодействовать и работать с РУСАДА, нам необходимо найти компромисс и подготовить работоспособный и взвешенный документ", - добавила она.

И.о. президента ВФЛА подчеркнула, что при подготовке дорожной карты по выходу федерации из кризиса, которую необходимо предоставить в министерство спорта до 5 декабря, встречалась с главой РУСАДА Ганусом и его заместителем Маргаритой Пахноцкой. Встреча состоялась 2 декабря.

"За время подготовки документа мною были проведены рабочие встречи с заместителем генерального директора агентства Маргаритой Пахноцкой и руководителем организации Юрием Ганусом. ВФЛА разработала проект дорожной карты, который мы направили в РУСАДА. Проект карты, предложенной ВФЛА, обсуждался на встрече с главой агентства в понедельник. По этому документу мы ждали правок и рекомендаций от РУСАДА. Вчера поздно вечером РУСАДА направила в адрес ВФЛА свой вариант дорожной карты", - рассказала она.

В среду Ганус предоставил "Интерфаксу" свой антикризисный план, который содержал предложения по реформированию федерации путем создания рабочей группы, в которую вошли бы представители РУСАДА, Минспорта, Олимпийского комитета России, международной легкоатлетической федерации (World Athletics), независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU), а также известные спортсмены.

Ганус также предложил отстранить нынешний тренерский штаб сборной России, а также врачей ВФЛА, связанных с нарушениями антидопинговых правил.

Еще одним предложением стало создание экспертной группы, в которую вошли бы представители РУСАДА, AIU и правоохранительных органов, которая бы незамедлительно приступила к расследованию всех резонансных случаев нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике.

Этот план уже был предложен российским спортивным властям, а также ВФЛА в мае 2019 года.