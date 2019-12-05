Допинговый скандал напомнил Медведеву бесконечный антироссийский сериал

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев сравнил допинговый скандал вокруг российского спорта с бесконечным сериалом.

"Все, что связано с этим допинговым скандалом, мне напоминает бесконечный антироссийский сериал: - приняли решение - наказали - отстранили, потом где-то опять зачесалось, и еще раз посмотрим те же самые списки, пробы, нет ли там ничего такого, что пропустили, и подвергнет тех, кто уже отвечал, вторичной ответственности и еще распространим эту ответственность на спортсменов без учета их вины", - заявил Дмитрий Медведев в четверг, отвечая на вопрос тележурналиста в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

"Употребление допинга с точки зрения спортивного законодательства - правонарушение, оно может быть совершено только при наличии вины, как и любое иное правонарушение. Если лицо не знало и не должно было знать, что оно использует допинг, и не могло этого знать, оно не должно отвечать. Такую позицию занял Спортивный арбитражный суд, вы помните, с чем потом некоторые структуры не согласились, но он (суд - ИФ) занял объективную позицию", - добавил Медведев.

Ранее стало известно, что комитет по соответствию рекомендовал ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Российские спортсмены – в случае соответствующего решения – смогут выступить на летних ОИ-2020 в Токио только под нейтральным флагом. Так, как это было и на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

"Вероятно, что решение будет сложным для России. Нашим спортивным властям даны указания сражаться за интересы каждого спортсмена, чтобы они могли принимать участие в спортивных соревнованиях", - сказал Медведев.

"Мы должны и дальше проводить работу, направленную на борьбу с допингом в нашей стране, потому что здесь мы грешны. Но, другие страны безгрешны? Это больше всего раздражает. Мы же знаем все эти примеры, но они их прячут под стол, а нас постоянно "разматывают". Очевидно, что это связано с общеполитической ситуацией. Но такую работу проводить надо, и мы будем биться за интересы российского спорта и спортсменов", - подчеркнул он.