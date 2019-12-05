Россия победила Японию на женском ЧМ по гандболу

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России нанесла поражение национальной команде Японии в матче предварительного раунда чемпионата мира по гандболу среди женщин.

Результат встречи – 33:23 (16:16) в пользу российских гандболисток.

Российская команда лидирует в группе D, обеспечив себе выход в следующую стадию турнира. Ранее она одолела соперниц из Аргентины, Конго и Китая.

В пятницу россиянки играют в заключительном туре этапа со Швецией, также не знающей поражений (три победы в трех матчах).

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря.

Для выхода в следующий этап турнира нужно попасть в тройку лучших. На втором этапе команды будут разделены на две группы по шесть в каждой. Лучшие две каждой из групп пройдут в полуфинал.

Действующим чемпионом мира является Франция, выигравшая ЧМ в 2017 году. Сборная России на том турнире дошла до четвертьфинала, где уступила Норвегии. Россия - четырехкратный чемпион мира.