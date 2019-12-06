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В Ассоциации гольфа не нашли проблем с допингом за 600-летнюю историю

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - За многолетнюю историю гольфа в нем не было допинговых или политических скандалов, заявил президент Ассоциации гольфа России, член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Виктор Христенко на пресс-конференции в пятницу.

"За всю 600-летнюю историю гольф и допинг пересеклись только накануне летней Олимпиады 2016 года. До этого такой проблемы не существовало. Ассоциация гольфа России подготовила все регламенты, все спортсмены прошли обучение по антидопингу, получили сертификаты, все пробы сдают по графику",- сказал Христенко.

"Я даже не знаю, какую таблетку надо съесть, чтобы увеличить свои результаты. Отмечу, что гольф и самый неполитизированный вид спорта", - добавил он.

Христенко также затруднился предсказать, какие решения в отношении России примет исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник.

гольф допинг

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